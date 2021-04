Stortingspresidenten og KrF refser SVs abortvedtak: – Opprørt over forslaget

Audun Lysbakkens parti vil avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier til VG at hun er opprørt av forslaget.

– Ved selvbestemmelse fram til uke 22, uten noe obligatorisk rådgivning, beveger man seg helt på grensen av når leger og jordmødre redder tidligfødte fostre. Det synes jeg er oppsiktsvekkende, sier stortingspresidenten.

– Abortlovgivningen vi har i dag ivaretar en viktig balanse mellom kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og fosterets rettigheter. SV utfordrer denne balansen i loven, sier hun.

Familiepolitisk talsperson i KrF, Jorun Lossius Gleditsch, omtaler SVs vedtak som «svært dramatisk». Hun minner om at abortloven i dag gir ufødt liv større vern etter uke 12.

– Rettsvernet økes gradvis fram til barnet er levedyktig. Flere partier ønsker nå å svekke dette vernet, og med SV kan det bli helt borte, sier hun til NTB, og legger til:

– Med medisinsk utvikling og dyktig helsepersonell kan man i dag redde barn helt ned til 23 uker ved en prematur fødsel. Våre beste leger kjemper da for barnas liv. Jeg tror mange blir opprørt av tanken på at man bare noen dager tidligere skal sette i gang en abort helt uten noe rettsvern for fosteret.