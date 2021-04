Torsdag ettermiddag holdt regjeringen og helsemyndighetene pressekonferanse om coronasituasjonen, og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fikk følgende spørsmål fra ABC Nyheter:

– Med den siste utviklingen i smitte- og innleggelses-situasjonen – det er nå for første gang siden 13. mars færre enn 200 pasienter innlagt med covid-19 i Norge – hva kan du si om hvor nært vi nå er å kunne gå over i trinn 2 av gjenåpningsplanen?

Høie sier at trenden er positiv, men at den må fortsette i minst to uker til.

– Etter at vi gjennomførte trinn 1, som er den forberedende fasen, så har den positive utviklingen fortsatt. Det er veldig bra. Så må den fortsette i hvert fall to uker til, før vi kan vurdere om vi kan gå over til trinn 2.

Helseministeren var så nokså konkret på hva det kan bety i praksis.

– Siste halvdel av mai det mest sannsynlige tidspunktet for når vi kan gå over i trinn 2.

Dette er det det åpnes for i trinn 2

Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltagere fra én kommune.

Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Reiser innenlands kan gjennomføres.

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.