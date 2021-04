KrFU-lederen gir seg

– Jeg er uendelig takknemlig for tilliten jeg har fått disse årene. Pandemi til tross har årene som leder vært begivenhetsrike. Å lede KrFU er et stort privilegium, men til høsten er tiden inne for å gi roret videre, sier Haukland.

24-åringen har ledet ungdomspartiet de to siste årene. Hun trer av på landsmøtet i oktober.

Haukland står på 2.-plass på stortingslista til Nordland KrF. Fylkeslaget har ikke vært representert på Stortinget siden Jan Sahl mistet sitt mandat i 2009 etter tre perioder.