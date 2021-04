– Hvis vi skal gjennomføre en politikk for et rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte, så trenger vi et flertall som er forankret i og bundet til venstresiden i norsk politikk, sa Lysbakken da SV tirsdag holdt pressekonferanse foran landsmøtet til helgen.

Den forankringen vil mangle hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valget danner regjering uten SV, advarte han.

– Hele ideen med en slik regjering vil være at den skal kunne hente flertall på høyresiden når det passer den. Det er vi imot. Vi vil ha et prosjekt som er tydelig bundet til venstresiden i norsk politikk, sa Lysbakken.

Avhengig av valgresultatet

Hvordan SV skal klare å binde Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er derimot mer uklart.

– Det er det jo velgerne som bestemmer, sier Lysbakken til NTB.

Han mener nøkkelen er å gjøre SV så sterkt som mulig i valget.

– Blir vi store, så blir veien til flertall med ulike partier på høyresiden lengre for Senterpartiet og Arbeiderpartiet alene. Da blir det vanskeligere å komme utenom oss. Og vi vil ha styrke i forhandlinger til å få på plass en politisk plattform som er så god på ulikhet og miljø at det blir mulig å danne en rødgrønn regjering.

– Vil du være villig til å felle en Sp-Ap-regjering?

– Hvordan vi vil forholde oss til en slik sentrumsregjering, det er en diskusjon vi må ta da. Vi går til valg på vår plan A, som er en rødgrønn regjering. Vi går ikke til valg på en plan B, sier Lysbakken.

– Men det vi er helt klare på, er at vi feller høyreregjeringen uansett. Får vi flertall, så skal de bort.

– Altfor puslete

Det er spesielt i fordelingspolitikken og klimapolitikken Lysbakken frykter konsekvensene av en Sp-Ap-regjering.

– Jeg er redd for at det blir en regjering som blir altfor puslete når det gjelder fordeling. Hvis du ser på de alternative statsbudsjettene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så flytter de på ganske lite penger. Vi har en mye sterkere vilje til å ta skattesystemet i bruk og omfordele kraftig, sier han.

Samtidig vil en slik sentrumsregjering kunne søke løsninger med høyresiden i klima- og miljøpolitikken, fastslår han.

– Og det vil selvfølgelig ha noe å si for utenrikspolitikken. Vi så tydelig at den forrige rødgrønne regjeringen hadde makt, blant annet til å få soldatene hjem fra Irak. Og flyktningpolitikken er et annet eksempel, sier Lysbakken.

– Dette er områder hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet lett kan finne felles grunn med høyresiden. Det ønsker vi ikke å legge til rette for at de skal.

Uravstemning

Lysbakken er tydelig på at hans egen preferanse er en rødgrønn regjering der SV er med.

Men hvis et slikt regjeringsalternativ kommer på trappene, er planen at SVs medlemmer skal få siste ord i en uravstemning. Dette vil bli endelig bestemt på landsmøtet i helgen.

– Det er historisk, ikke bare i SV, men i norsk politikk, sier Lysbakken.

– Vi ønsker et mer deltakende demokrati, hvor flere kan være med på beslutningene. Og det ønsker vi også i vårt eget parti. Hvis vi forhandler fram en enighet med andre partier om en regjeringsplattform, vil vi derfor ta stilling til den gjennom en uravstemning blant medlemmene i partiet.

Han viser til at flere andre partier i Europa har gjort dette før.

– Fordelen med dette er også at hvis vi går i regjering, så vil det være med en veldig sterk forankring i partiet.