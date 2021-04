Sp om Ap-vedtak: Veldig gledelig

– Det er veldig gledelig at Ap nå tar avstand fra regjeringens rusreform og i stedet støtter Senterpartiets linje i ruspolitikken. Jeg inviterer Ap til samarbeid for en ruspolitikk der rusavhengige møtes med helsehjelp og ikke straff, men som ikke avkriminaliserer narkotika for alle, sier Toppe, som er helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, til NTB.

– Jeg har de siste årene vært overrasket over at Ap kunne gå slik i tospann med Venstre i narkotikapolitikken. At landsmøtet nå har satt foten ned, er oppløftende, ikke minst for barn og unge, tilføyer hun.

Nå starter arbeidet med å komme fram til en rusreform som prioriterer forebygging blant barn og unge, samt økt behandling og ettervern for de rusavhengige, understreker hun.

– Sp har fremmet forslag om dette i Stortinget og forventer nå Ap sin støtte, sier hun.