Aktivist Arild Knutsen: – Jeg savner Thorvald Stoltenberg i dag

– Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for solidaritet, likeverd og god velferdspolitikk for alle, «alle skal med». Jeg klarer ikke å forstå at Ap skal stå i veien for en så viktig utvikling, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Han kaller reformen «vår tids største velferdsreform».

– Mange i Ap ønsker at vi skal bygge opp mer hjelpetiltak først, men straff står i veien for at folk kan ta imot hjelpen. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Vi må forlate straffesporet, og så åpne for flere måter å hjelpe, mener Knutsen.

– Savner Thorvald Stoltenberg

Ifølge en spørreundersøkelse støtter 68 prosent av Ap-velgerne rusreformen. Det synes Knutsen er mindre viktig enn at menneskerettigheter også må gjelde for minoritetsgrupper som omfattes av reformen.

– Dette er et minoritetsspørsmål. Jeg mener at politisk spill, partipolitikk og stemmesanking kommer veldig dårlig ut, når vi har u-landstilstander i dette landet. Det trengs politiske endringer for å gjøre noe med det, sier Knutsen.

– På kontinentet må du gå helt opp til tunge rusavhengige og se på størrelsen på pupillene deres for å se at de er rusavhengige. I Norge lever rusavhengige i en elendighet som gjør at de kjennes igjen på flere hundre meters avstand, sier Knutsen.

Han forteller at han savner flere av sine mangeårige støttespillere før Ap-landsmøtet som avgjør utfallet av rusreformen.

– Jeg savner Thorvald Stoltenberg i dag. Om vi hadde hatt ham og Nini, hadde de gjort sitt ytterste for å få med partiet på en så viktig velferdsreform, der de som sitter nederst ved bordet, endelig kan dra nytte av det samme velferdstilbudet som alle andre grupper, sier Knutsen.

Unge Venstre ber Ap sikre rusreformen – satte opp 260 kors

Torsdag morgen hadde Unge Venstre satt opp 260 kors utenfor Stortinget. Demonstrasjonen støttes av RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Foreningen Tryggere Ruspolitikk og nettopp Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

Unge Venstre har satt opp 260 hjemmesnekrede kors utenfor Stortinget for å minne Ap om hvem rusreformen skal hjelpe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det har vi gjort for å markere de 260 personene som hvert eneste år dør av overdoser. Det er en påminnelse til Arbeiderpartiet om hva dagens ruspolitikk betyr og hvem den går utover, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NTB torsdag morgen.

Den foreslåtte rusreformen, som omfatter avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, skal gjøre det enklere å be om hjelp. Ap skal ta stilling til rusreformen på helgens landsmøte.

– Vi ber innstendig Ap om å sikre støtte til rusreformen og å sikre en ny politikk som får ned overdosedødsfallene, sier han.

– Jeg var veldig stolt av å kunne stå sammen med Unge Venstre utenfor Stortinget og markere den viktigste delen av hvorfor vi trenger en rusreform. Takket være straffesporet skyves folk som bruker rusmidler, som er særlig sårbare, ut i et forferdelig utenforskap. Det fører til at vi ligger på overdosetoppen i Europa, sier Knutsen.

Knutsen og Unge Venstre er gamle allierte, og han peker på en tilsvarende markering i 2009, som han mener utløste større erkjennelse av det politiske ansvaret bak rusproblemene.som ifølge en fersk spørreundersøkelse er støttet av 68 prosent av Ap-velgerne.