Støre: Mer alvorlig enn ventet

Rapporten fra koronakommisjonen er mer alvorlig enn ventet, mener han.

– Dette er en hard dom over Erna Solbergs arbeid med beredskap. Vi manglet intensivkapasitet, smittevernutstyr og gode planer, og rapporten slår fast at vi var dårlig forberedt på den krisen vi visste var den mest sannsynlige, en pandemi, sier han.

Støre trekker fram at vi i Norge har klart oss ganske bra. Det skyldes den norske samfunnsmodellen, høy tillit til myndighetene, et sterkt offentlig helsevesen som omfatter alle, og et organisert arbeidsliv der man ikke trenger å gå på jobb når man er syk, påpeker han.

– Folk har levd med unødvendig belastende tiltak over lang tid

– Men rapporten dokumenterer også at regjeringen har sviktet i håndteringen av importsmitte. Rapporten slår fast at regjeringen ikke hadde noen plan for å håndtere økende smitte over grensa før andre smittebølge, og at ikke systemer var på plass da det ble åpnet for arbeidsinnvandring. Dette har bidratt til at høy smitte og at folk har levd med unødvendig belastende tiltak over lang tid, sier Støre.