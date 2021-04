Høyre oppgitt over kjøttutspill

– Det er ikke aktuelt med klimaavgifter på kjøtt, og regjeringen har heller ikke foreslått det noe sted.

Det sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund til NTB. Heggelund har vært saksordfører for Stortingets behandling av regjeringens klimamelding.

Tirsdag kommer klimameldingen opp til votering i Stortinget. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet vil da sikre flertall for et forslag fra Frp om å si «slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken».

Heggelund rister på hodet.

– Dette er det klimadebatten er blitt redusert til: at man lager motforslag til forslag som ikke fins, sier han.

En kjøttavgift har tidligere vært utredet som klimatiltak, men ideen ble ikke tatt videre i klimameldingen.