– Politiet i storbyene har mange store oppgaver og har for lite ressurser til å håndheve trafikkreglene. Automatisk trafikkontroll er en god løsning på dette, siden det koster mindre og ikke tar politiressurser bort fra andre oppgaver, sier Oslos miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen.

Automatisk trafikkontroll (ATK) er det mange kjenner som fotobokser. Berg vil nå ha en regelendring som gjør at det kan settes opp flere fotobokser og ATK-er ved lyskryss og veier med innkjøring forbudt, slik at folk som kjører på rødt lys eller ikke følger skiltingen, også automatisk får en bot i posten.

Slik teknologi brukes i andre land, men ikke i Norge.

I dag er ikke slik kontroll lov, og man må blant annet kunne dokumentere at det er flere lovbrudd og ulykker et sted det skal settes opp fotoboks. Berg, som er førstekandidat for Oslo MDG til høstens stortingsvalg, vil at kommunene selv skal kunne ta initiativ til å sette opp slike bokser i norske byer. Hun ber nå regjeringen om å myke opp regelverket.

Folkeaksjonen nei til mer bompengers gruppeleder i Oslo bystyre, Bjørn Revil, er uenig.

– De fleste bilister følger loven, og det er svært få trafikkulykker i Oslo-området. Jeg tror dette først og fremst er et unødvendig tiltak, sier Revil.