Overfor TV 2 trekker hun samtidig Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fram som en god representant for partiet sitt.

– Det er tydelig at han har klart å få en god oppslutning. Så kjenner jeg ham ikke som person, så det håper jeg å få anledning til fremover, sier Følsvik.

Hun forteller at signalene fra LOs tillitsvalgte er at de ønsker en regjering bestående av Ap, SV og Sp. Følsvik er tydelig på at Ap bør ha statsministervervet.

– Jonas Gahr Støre er en dyktig politiker, han står solid plantet i sosialdemokratiske tradisjoner og verdier, og han er en mann med lang erfaring. Han vil bli en veldig bra statsminister, sier LO-lederen.