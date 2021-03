Sylvi Listhaug innstilt som ny Frp-leder

– Jeg er takknemlig for tilliten og veldig motivert til å lede Frp hvis landsmøtet velger meg. Vi skal sammen jobbe for et best mulig valgresultat, sier Listhaug

Hun er klar på hvilket partiet Frp skal være under henne dersom hun får tillit av landsmøtet i mai.

– Vi skal være det blå alternativet med hjerte for vanlige folk, de som er syke og de som sitter nederst ved bordet. Vi skal gi mennesker håp når de har mistet det eller har det vanskelig, sier hun.

Siv Jensen varslet i februar at hun ville gi seg som partileder på landsmøtet. Hun pekte samtidig på Listhaug som ny leder.

– Vi får en solid partiledelse med Sylvi og Ketil sammen med Terje Søviknes som 2. nestleder. Valgkomiteens innstilling er enstemmig på alle valg, sier valgkomiteens leder Frank Sve i en pressemelding.

Ifølge Sve har det ikke kommet andre forslag til partileder og 1. nestleder

– Vi registrerer bred støtte til vårt forslag. Det bidrar til at hele organisasjonen kan samle seg bak en ny partiledelse, sier Sve.