Støre mener ifølge VG at MDGs politikk er for lite realistisk.

– Retningen MDG går er kjent og deles av mange. Vi er enige om at vi må kutte utslipp, vi må ta vårt ansvar, men de politiske svarene deres på klimapolitikk er dårlige, sier han til avisa.

MDGs nestleder Arild Hermstad avviser at partiets politikk er urealistisk.

– At Støre mener det er urealistisk, viser at han ikke er villig til å prioritere miljø fremfor hensynet til billig bensin og troen på at oljeeventyret kan fortsette evig, sier han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig med Støre.

– MDG er mer bekymret for en Volvo V70 enn for fri hasj. De har en urealistisk bilpolitikk som ikke er tilpasset virkeligheten der ute i landet vårt, sier han til VG.

Både Støre og Vedum peker blant annet på at MDG vil stanse oljeutvinning innen 2035, og at det vil føre til økt arbeidsledighet og større forskjeller. Sp nekter dessuten å være med på en tredobling av CO2-avgiften, noe som vil bringe bensinprisen over 20 kroner literen.

Miljøpartiet De Grønne avsluttet sitt fire dager lange digitale årsmøte søndag.