Senterpartiet størst i hele Nord-Norge på Nordlys-måling

Sandra Borch, som er Senterpartiets førstekandidat fra Troms, forklarer framgangen med misnøye med regjeringen.

– Folk føler på ei avmakt, der de blir oversett, overprøvd og overkjørt. Tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark er et godt eksempel på dette, sier hun til avisa.

– Truffet en nerve

– Trenden vi har sett over tid forsterkes. Senterpartiet har truffet en nerve i nord og er størst i alle fylkene. Det er en helt ny politisk situasjon, selv om det er usikkert om vi står overfor en varig endring eller om det er uttrykk for tidsbegrenset protest og misnøye. Det kommer an på hvordan de andre partiene nå svarer på Senterpartiets dominans, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Han sier at målingen er særlig dramatisk for Arbeiderpartiet.

– Partiet ser ut til å ha mistet fotfestet i det som var en sikker bastion. Når man går inn i tallene ser vi at partiet særlig har lav tillit i den viktige velgergruppen 30 til 45 år. At dette skjer fra opposisjon med en Høyre-ledet regjering forsterker krisen, mener Fjellheim.

Klart rødgrønt flertall

Samtidig har rødgrønn blokk stadig et tydelig flertall i Nord-Norge. De tre regjeringspartiene har til sammen kun 17 prosents oppslutning i målingen og KrF og Venstre bikker knapt 3 prosent til sammen.

Hele målingen ser slik ut: Ap 22,5 prosent, Frp 13,9 prosent, Høyre 14,6 prosent, KrF 1,7 prosent, Venstre 1,6 prosent, SV 8,4 prosent, Senterpartiet 25,5 prosent, Rødt 5,1 prosent og MDG 3,5 prosent.

3,2 prosent oppgir at de ville stemt på andre partier om det var stortingsvalg i morgen.

Med 9 mandater i Nordland, 6 i Troms og 5 i Finnmark har Nord-Norge til sammen 20 mandater til fordeling. Det er like mange som i Oslo.