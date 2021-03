Sp får ikke gjennomslag for Sentrum-navneendring

Flertallet i Partilovnemnda mener klagen klart ikke kan føre fram, skriver Aftenposten.

Et mindretall bestående av Senterparti-politikeren Anne Tingelstad Wøien mener Sentrum må pålegges å endre navn.

Hun mener Sentrum forsøker å etterligne Sp ideologisk, at det nye partiet vil kopiere partiets suksess gjennom å ha fokus på Sp-talepunkter som «menneskeverd» og at «livene leves lokalt». Videre at Sentrums linje om å «motarbeide en toblokkstenking» samsvarer med Senterpartiets politikk over mange år.

Sentrum ble godkjent som politisk parti 5. januar i år, og kan stille liste i alle landets valgkretser til høsten. Sp klaget på navnevalget til Partiregisteret, som avviste klagen, og anket deretter til Partilovnemnda.

– Sp har gått på nederlag i to instanser. Jeg håper Sp nå bruker kreftene på dialog om politikk og samarbeid med partiet Sentrum i stedet for konflikt, sier Sentrum-leder Geir Lippestad.