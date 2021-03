Nettavisen-måling: Oslo Frp med kraftig oppgang

Det til tross for at partiet har hatt dårlige målinger i over ett år i hovedstaden.

Partiet ender opp på 9.2 prosent på partibarometeret. Det er en fremgang på 3.1 prosentpoeng fra forrige måling avisa gjorde i november i fjor.

I Oslo har også Rødt gått opp, mens Sp har falt mest av alle partiene sammenlignet med forrige Oslo-måling. Der faller de med hele 4.1 prosentpoeng.

Totalt sett er fortsatt Høyre det mest populære partiet i Oslo. På andreplass ligger Ap.

Målingen fra Nettavisen er basert på 809 intervjuer i Oslo i perioden 12.–16. mars.