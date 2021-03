Høsten 2019 felte Bymiljøetaten tolv lindetrær utenfor Saga kino i Olav Vs gate i Oslo sentrum. Det skapte voldsomme reaksjoner. De ærverdige trærne ble anslått å være mellom 35 og 40 år gamle.

Bakgrunnen var byrådet i Oslo sin satsing på et bilfritt Oslo sentrum. Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk i 2019 til valg på at de skulle plante 100.000 nye trær i Oslo innen 2030.

317.000 kroner per tre

Nå er kostnadene for tre-prosjektet i Olav Vs gate klar. Den totale kostnaden endte på 3,8 millioner kroner, melder Nettavisen. Dermed kostet hvert tre om lag 317.000 kroner. Den dyreste kostnaden var ikke huggingen av de gamle trærne, men å sette opp de nye.

Olav Vs gate ble i desember åpnet som gågate.

I et brev fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg til bystyret i Oslo, redegjør Berg for kostnadene for tre-prosjektet.

– Det ble gjort en gjennomgang i forkant av anskaffelsen av trær hvilke arter som kunne passe miljøet. Valg av rødlønn ble gjort basert på kriterier som frukter, blomstring, farger, kroneform og stamme. Det var ønskelig med høystammede trær med smal kroneform som slipper gjennom sollys, heter det i brevet, ifølge Nettavisen.

– Dette er galskap

Partileder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Cecilie Lyngby, sier at hun synes de gamle trærne var fantastiske. Hun mener gaten burde blitt stående slik den var.

– Dette er galskap. De har satt opp noen fisletrær som det vil ta fryktelig mange år før de blir store, sier Lyngby til Nettavisen.

Berg forsvarer pengebruken.

– Kostnader for planting av trær i byen varierer avhengig av plassering av trærne, type tre og forhold under bakken. I Olav Vs gate var det behov for vanningsanlegg, vekstbed, og rister, så kostnaden er høyere enn for eksempel i en park, sier hun til Nettavisen.