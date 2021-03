Den nervepirrende kampvoteringen lørdag endte med 32 stemmer til Stenersen, som var innstilt til tredjeplassen av nominasjonskomiteen, og 26 stemmer til Hagen.

Stenersen (37) var innstilt av nominasjonskomiteen på tredjeplassen, men etter at Hagen (76) ble foreslått som motkandidat, ble det kampvotering, der Stenersen altså trakk det lengste strået.

– Det var veldig kjekt. Jeg er glad for at dette maratonløpet er over, sier Stenersen til Nettavisen.

Stenersen, som i dag er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, ble også i 2017 utfordret av Frp-veteranen i kampen om en plass på stortingslista. Den gang trakk hun seg.

– Ikke skuffet

Men Hagen er ikke skuffet, framholder han overfor NTB.

– Resultatet er en lettelse. Det betyr at jeg kan bruke all min tid på å drive valgkamp i Oppland, sier han og påpeker at han kun stilte seg til rådighet etter ønske fra medlemmer av Oslo Frp, som mente at å få ham inn på lista kunne bidra til å hente velgere ned fra gjerdet.

I alt ble det avgitt 61 stemmer, tre av dem blanke.

De to øverste plassene på Oslo Frps stortingsliste gikk som ventet til Christian Tybring-Gjedde og Jon Helgheim.

Ingen garanti

Hagen beholder dermed førsteplassen på lista til Oppland Frp.

– Vi har vært veldig mye i Oppland de siste årene, sier Hagen. Kona Eli er fra Dombås, og ekteparet har tatt over og pusset opp et pensjonat der, forteller han.

Men førsteplassen er ingen garanti for at Hagen kommer inn på Stortinget til høsten. Da må Frp i tilfelle øke kraftig på målingene.

I en måling for VG 11. mars fikk partiet en oppslutning på 7,8 prosent, det dårligste på 16 år.

Ifølge Poll of polls får partiet et snitt på 8,5 prosent i målingene i februar og 8,8 så langt i mars.

Ved forrige stortingsvalg endte Frp på 15,2 prosent.

– Møkka lei

Plassen i Oppland er meget usikker, erkjenner Hagen.

– Hvilke saker vil du fokusere på i valgkampen?

– Vi må slutte å sløse bort milliarder på unødvendige klimatiltak, og vi må ha en strengere innvandringspolitikk, slår Frp-veteranen fast.

I tillegg vil han ha en variabel bensin- og dieselavgift og sikre høyere pensjoner til eldre – som ham selv.

– Jeg er møkka lei unge mennesker som sier de er kritiske til større pensjonsutbetalinger, sier han.