Carl I. Hagen foreslås til listeplass i Oslo

Sigurd Fredeng i Gamle Oslo Frp bekrefter overfor Avisa Oslo at han kommer til å stille benkeforslag på partiets nominasjonsmøte lørdag.

Fredeng sier at Hagen er informert om og fornøyd med forslaget. Hagen, som også er innstilt på førsteplassen til Oppland Frp, varslet allerede i januar at han ville forsøke å kapre tredjeplassen.

– Jeg mener at vi må ha de tre beste kandidatene på topp, og da er Jon (Helgheim, red.anm.), Christian (Tybring-Gjedde, red.anm.) og Carl de tre jeg mener er de beste, sier Fredeng til avisa.

Fredeng sier han tror nominasjonskomiteen var delt da den innstilte på at Aina Stenersen skulle være tredjekandidat, men understreker også at han mener hun er en god kandidat.

– Begge to er veldig dyktige. Det blir som en fotballkamp hvor du har to spillere som kjemper om den beste plassen. I dette tilfellet mener jeg Carl er bedre, for han kan få tvilere ned fra gjerdet, få folk som har stemt på oss tidligere til å stemme på oss igjen, og trekke til seg nye velgere, sier Fredeng.

Stenersen var også innstilt som tredjekandidat i 2017, men trakk seg under nominasjonsmøtet etter å ha blitt utfordret av Hagen. Hun var også førstekandidat til bystyret i Oslo i 2019.