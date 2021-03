Bidens krisepakke på 1.900 milliarder dollar vedtatt i Representantenes hus

– Dette vil gi ryggraden i vår nasjon, arbeiderne som bygde dette landet, folket som holder landet gående, en reell sjanse, sa presidenten etter at krisepakken onsdag ble endelig vedtatt i Representantenes hus.

Som en del av pakken vil amerikanere flest få en ny utbetaling fra staten, den tredje i rekken. Denne gangen er sjekken på 1.400 dollar, men det er en inntektsgrense for hvem som får pengene.

Planen er å raskt begynne å dele ut midlene. De fleste utbetalingene på 1.400 dollar skal skje i løpet av denne måneden, ifølge Det hvite hus.

Én demokrat stemte mot

Krisepakken er tidligere vedtatt både i Representantenes hus og Senatet, men senatorene gjorde noen endringer. Dermed måtte den tilbake til «Huset».

Der ble pakken godkjent med 220 mot 211 stemmer. Samtlige republikanere og én demokrat stemte mot.

– Dette er et kritisk øyeblikk i vårt lands historie. Hjelpen er på vei, sa Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus.

Dermed gjenstår det bare at Biden setter sin signatur på redningspakken, noe han skal gjøre fredag.

En av de største



Krisetiltakene har en samlet verdi tilsvarende over 16.000 milliarder kroner. Det betyr at krisepakken er en av de største i USAs historie. Den er litt mindre enn pakken på 2.000 milliarder dollar som ble vedtatt i den mest akutte fasen av coronakrisen i mars i fjor.

I tillegg til kontantutbetalingene skal 350 milliarder dollar fordeles til statlige og lokale myndigheter, mens skolesektoren får 130 milliarder dollar.

Gjenåpning av skoler og universiteter er en prioritert oppgave for Biden, ettersom stengte skoler hindrer mange foreldre i å dra på jobb.

Testing og vaksiner

For å få fart på koronatesting, sporing og forskning bevilges det 49 milliarder dollar. I tillegg skal det brukes 14 milliarder på distribusjon av vaksiner.

Under behandlingen i Senatet var det en gjennomgangstone at økonomien ikke kan reddes før man får kontroll over pandemien.

Pakken inneholder også målrettet støtte til en rekke næringer, som restauranter og barer, flyselskaper og flyplasser, jernbane og flyprodusenter.

Arbeidsledige og barnefamilier

Målet er også å gi et solid håndslag til dem som er hardest rammet: fattige, minoriteter og kvinner.

Blant tiltakene er en forlengelse av bidrag til arbeidsledige fram til september. Fire millioner amerikanere er langtidsledige, og for dem er det avgjørende å få hjelp. Dagens ordning utløper neste uke.

I klartekst betyr utvidelsen at dagpengene øker med 300 dollar i uken. Barnefamilier får 250–300 dollar per barn under 18. Det blir også økte skattefradrag for barn. Fra begge sider av politikken har det kommet støtte til tiltak for dem som tar seg av barn.

Motstand

Redningspakken har møtt kraftig motstand blant republikanerne, som mener den er for romslig og at for mye penger går til saker som ikke har med pandemien å gjøre.

President Biden viser på sin side til løftet om at hjelpen er underveis og at tiden er inne for å handle stort.

Det var ventet at ingen republikanere ville stemme for pakken, og selv om den nå er vedtatt, er det lite som tyder på forsoning mellom de to fløyene i amerikansk politikk.