Agder Frp vil forene liberalistiske og nasjonalkonservative verdier

«Frp – også et nasjonalt konservativt parti», heter resolusjonen som Agder Frp vedtok i helgen. Den er nå sendt til behandling i Fremskrittspartiets sentralstyre. I helgens fylkesårsmøte stemte 14 av totalt 60 imot resolusjonen, skriver Klassekampen.

I resolusjonen står det blant annet at konservative verdier har ligget bak Norges beslutninger gjennom tidene, og at Norges velstand er tuftet på dette.

Begrepet «nasjonalkonservativ» er blitt betent i Frp. Da tidligere leder av Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet i desember, var hans ønske om å dra partiet i en nasjonalkonservativ retning noe av bakgrunnen.

Nestleder Sylvi Listhaug sa da til VG at hun fikk frysninger av begrepet , som minnet henne om nasjonalsosialisme. Hun har senere beklaget og sagt at det er rom for nasjonalkonservatisme i Frp.

Listhaug er ordknapp om Agder Frps resolusjon

– Dette skal behandles i de organene det er naturlig å behandle det i, og hvilke resolusjoner som kommer til landsmøtet, det gjenstår å se, sier hun.