– Vi må sikre at en ny regjering ikke står fritt til å kjøre slalåm i Stortinget, og inngår forlik til høyre i skattepolitikken, om velferden, om miljøpolitikken og næringspolitikken, sa Moxnes i sin tale til Rødts landsmøte fredag.

Rødt-lederen er tydelig på at han mener dette er planen til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og minnet om at også tidligere rødgrønne regjeringer har gjennomført skattekutt.

Harde krav

Nå vil han stille harde krav til de to gigantene på rødgrønn side.

– Vi må skifte regjering, men det er langt fra nok. Vi må også skifte retning. Rødt kommer til å kjempe for økte skatter for de på toppen, og vi skal gjøre det med god samvittighet, for folk med vanlig lønn skal ikke måtte betale en krone mer i inntektsskatt, sier Moxnes.

I sitt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo Rødt et skatte- og avgiftshopp på 30 milliarder kroner, med økning for alle som tjener over 600.000 kroner.

Gjennomslag

Moxnes pekte også på tingene Rødt har klart å få gjennomslag for i Stortinget som énmannsgruppe, bestående av ham selv.

Blant annet løftet han fram kuttet i inntektsgrensen for dagpenger i den første koronakrisepakken for ett år siden, samt symbolske seire som markeringen av 100-årsjubileet for innføring av allmenn stemmerett i 2019.

Dersom Rødt kommer over sperregrensa på fire prosent, slik partiet håper, står handlingsregelen for bruken av oljepenger for fall. Rødt-lederen mener klimaet må få førsteprioritet.

– Oljefondet er på godt over 10.000 milliarder kroner. Det er ti millioner millioner. Rødt vil sette Norges sterkeste økonomiske muskler i arbeid og investere deler av oljefondet i utvikling av miljøvennlig industri og infrastruktur i Norge, sa Moxnes i talen.