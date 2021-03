Rødt vurderer mistillit mot forsvarsministeren etter Bergen Engines-salget

– Hvis det stemmer slik vi mistenker, at dette er enda en sak i rekken hvor privatisering og offentlig-privat samrøre truer norsk sikkerhet, må vi vurdere om vi fortsatt har tillit til statsråden, sier Moxnes til Bergens Tidende.

Moxnes mener Bergen Engines-saken er en konsekvens av at det over tid har blitt mer konkurranseutsetting og privatisering i Forsvaret, og han krever alle fakta på bordet i en redegjørelse for Stortinget.

– Salget av Bergen Engines må selvfølgelig stanses, men Rødt ser svært alvorlig på dette og vurderer nå hvilke andre tiltak som må gjøres for å ta et oppgjør med regjeringens feilslåtte privatiseringspolitikk, sier Rødt-lederen.

Det har vakt oppsikt og kommet kritikk fra flere hold etter at det ble kjent at britiske Rolls-Royce har inngått avtale om salg av den mekaniske bedriften Bergen Engines til et russisk selskap.

Bergen Engines har levert motorer til, og har vedlikeholdsavtaler med, flere skip i Forsvaret, blant annet kystvaktskipene og spionskipet Marjata.

Fra før av har Frps Christian Tybring-Gjedde sagt at han vurderer mistillit i saken.

– Situasjonen vi nå står overfor, er svært alvorlig og kan i ytterste konsekvens svekke vår beredskap og skade relasjonene til våre allierte, skrev Tybring-Gjedde til Bergens Tidende i slutten av februar.

– Jeg ser ikke bort ifra at alvorlighetsgraden og tyngden av denne saken vil kunne tvinge fram et mistillitsforslag, uttalte han videre.

Onsdag gikk Senterpartiet ut og krevde en redegjørelse om salget i Stortinget, slik Rødt nå også gjør.