Frp med sin dårligste TV 2-måling på 26 år

Partiet går tilbake 0,5 prosentpoeng siden februarmålingen. Nylig varslet Frp-leder Siv Jensen sin avgang og pekte på Sylvi Listhaug som sin foretrukne arvtaker.

– Jeg hadde forventet et lite positivt utslag for Frp på målingene rett etter at lederskiftet ble kjent. Men vi ser absolutt ingen Listhaug-effekt, sier TV 2 -kommentator Aslak Eriksrud.

Størst nedgang har Arbeiderpartiet med 1,8 prosentpoeng. Også Venstre (-1,3), MDG (-1) og Senterpartiet (-0,7) går ned.

SV øker mest med 2,7 prosentpoeng foran Rødt med 1,6. KrF (0,5) og Høyre (0,3) øker svakt.

Høyre er landets største parti med 25,6 prosent. Deretter følger Senterpartiet (19,2), Arbeiderpartiet (18,2), SV (8,6), Frp (7,2), Rødt (6,8), MDG (4), KrF (3,3) og Venstre (2,9). Andre partier får 4,2 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kunne dannet flertallsregjering hvis målingen var valgresultatet.