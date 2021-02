Nyhetsnettsted: Trump skal neste helg varsle sine planer for 2024

Det er ventet at Trump skal holde en tale på et CPAC-møte i Orlando om en knapp uke. Der vil han, ifølge anonyme kilder som Axios har snakket med, vise at han har stor grad av kontroll over Det republikanske partiet.

Den konservative konferansen som holdes i Orlando, vil være Trumps første offentlige opptreden etter at han forlot Washington og Det hvite hus i morgentimene 20. januar.

En erfaren Trump-rådgiver sier til Axios at talen vil bli en karftmarkering og at Trump vil vise hvem som er sjefen i partiet, selv om han er ute at Det hvite hus og fratatt Twitter-kontoen.

Axios melder at holdningen blant Trumps rådgivere er at ekspresidentens makt over Det republikanske partiet er mer solid enn noen gang, og at ingen vil våge å utfordre ham.