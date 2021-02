Ingen enighet på Stortinget om å kutte i ferjeprisene

– Det ble ingen avklaring her, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

Han har likevel tro på at det kan bli en enighet om Frps forslag når innstillingen skal behandles i Stortinget tirsdag.

Frp, Ap og Senterpartiet har alle varslet at de vil gå for en kraftig reduksjon i ferjepriser, men har hatt ulike løsninger. Prosessen har tatt flere vendinger de siste dagene.

Diskusjonene begynte med et valgløfte fra Arbeiderpartiet om en gradvis halvering av ferjeprisene over fire år. Det forslaget ble raskt møtt med konkurranse fra Fremskrittspartiet, som lanserte et løfte om gratis ferjer på sikt, men en halvering av prisene allerede i vår.

I finanskomiteen gikk Arbeiderpartiet inn for et såkalt anmodningsvedtak der regjeringen bes om å komme tilbake med en plan for hvordan ferjeprisene kan halveres over en fireårsperiode.

Fremskrittspartiet har på sin side lagt inn et forslag om å be regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med en forpliktende plan for nedtrapping av ferjeprisene.

– Vi har fått noen positive signaler fra Ap på dette forslaget, så det kan være at det må gås noen ekstra runder her, sier Limi.

Saken vil i tillegg komme tilbake senere i form av et representantforslag fra Senterpartiet.