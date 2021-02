Frp-topper peker på Tybring-Gjedde som toppkandidat i Oslo

Solvik-Olsen kaller det naturlig at Tybring-Gjedde rykker opp fra sin andreplass, skriver VG.

Også Carl I. Hagen peker på Tybring-Gjedde som Siv Jensens arvtaker på toppen av nominasjonslista. Hovedpersonen takker for støtten fra partinestoren.

– Jeg er ydmyk for at han gjør det, og det er veldig hyggelig at han mener det, sier han.

Ettersom Siv Jensen trakk seg som både partileder og stortingskandidat torsdag, må nominasjonskomité legge en helt ny kabal på Oslo-lista.