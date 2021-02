Siv Jensen får skryt av kommentatorer – Listhaug spås en krevende jobb

«Det er en av de mest markante og mest ruvende politikerne i nyere norsk historie som nå er ferdig med sitt mangslungne virke», slår VGs debattredaktør Hans Petter Sjøli fast i en kommentar i egen avis , etter at Siv Jensen torsdag overrasket med å kunngjøre at hun gir seg som Frp-leder.

Sjøli er en av mange kommentatorer som tar fram godordene når de skal oppsummere Jensens 15-årige lederperiode.

«For Frp har Jensens tid som leder vært en suksesshistorie. Det er med Siv Jensen som leder at Frp har gjort sitt beste valg noensinne, ikke under forgjengeren Carl I. Hagen. Ved stortingsvalget i 2009 fikk partiet 22,9 prosent.", minner politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten om.

Alstadheim mener at Siv Jensen «stort sett» har gjort Frp stuerent som maktparti i regjering.

– Langt nede

På torsdagens pressekonferanse pekte Jensen ut Sylvi Listhaug som sin foretrukne etterfølger.

NRK-kommentator Magnus Takvam trekker fram flere utfordringer som den nye lederen står overfor, og tror at partiet må tenke langsiktig:

«Selv om ingen vil innrømme det, er partiet nå så langt nede i oppslutning at Frp først og fremst tenker på å vinne styrke til neste valg i 2025.», skriver han på NRKs nettsider.

Også Takvam er full av lovord om Jensen og kaller henne «en av de dyktigste politikere i sin generasjon»:

«Man skal ikke snakke med mange i Finansdepartementet, i samarbeidspartier eller med motstandere i opposisjon, for å få tilbakemeldinger om en uvanlig dyktig politiker», skriver han.

– En bauta

TV 2- kommentator Aslak M. Eriksrud mener Jensen vil bli stående igjen «som en bauta i norsk politisk historie». Han påpeker at vi må tilbake til 1846 for å finne en finansminister som har sittet like lenge, i én sammenhengende periode.

Siv Jensen avbildet sammen med Frp-nestor Carl I. Hagen i 2002. Foto: NTB

Eriksrud er en av flere kommentatorer som mener Jensen har slitt med å være opposisjonspolitiker mot en regjering hun nettopp var del av.

«Siv Jensen har ikke klart å børste av seg et tykt støvlag med ansvarlighet etter seks år på toppen av Finansdepartementet. Hun var rett og slett ikke hundre prosent troverdig som opposisjonspolitiker», skriver han på TV 2s nettsider.

– Gir seg på bunn

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv mener at de neste månedene vil avgjøre om Frps tid som et stort og betydningsfullt parti i Norge er forbi.

«Kanskje har Frps til tider skarpslepne og nærmest fullkomne norske politiske populisme gått ut på dato», skriver han, og viser til at partiet er i en av sine dypeste oppslutningskriser.

Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen , er en av flere kommentatorer som trekker fram den vanskelige posisjonen Frp havnet i da partiet gikk ut av regjering rett før en global pandemi.

«Før noen i Frp rakk å tenke på framtida, forsvant partiet inn i koronatåka. Mens Høyre-Sanner og Høyre-Høie ble forvandlet til supermenn og gjorde krise til mulighet, sto Frp nakne igjen i stortingssalen.», skriver Johnsen i egen avis.

Han er mindre raus i sin beskrivelse av Jensens sorti:

«Siv Jensen hadde ikke mer å bevise. Og gir seg på bunn», slår han fast.

– Neppe ny bar i Halden

Hva Siv Jensen skal gjøre etter stortingsvalget til høsten, er uvisst. Hun hevder selv at hun ikke har peiling.

Eriksrud i TV 2 skriver at han ikke blir overrasket om den tidligere finansministeren om en tid takker ja til en internasjonal toppjobb.

Sjøli i VG spår en spennende framtid for den avtroppende partilederen. Han tror ikke hun ender opp som tidligere nestleder Per Sandberg:

«Siv Jensen fyller 52 år til sommeren og har ennå mye ugjort i livet. Hun kan med sin meget innholdsrike og imponerende CV nærmest velge og vrake i spennende jobber fremover, både nasjonalt og internasjonalt. For å si det sånn: Hun kommer neppe til å åpne bar i Halden».