Støre presset Solberg på utbytte

– Vil statsministeren legge til rette for at disse bedriftene bidrar til spleiselaget, spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre da statsminister Erna Solberg (H) møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag.

Ap går inn for at det ikke skal tas utbytte, gjennomføres oppsigelser eller gis høye lederlønninger til bedrifter som mottar støtte.

– Det har med rettferdighet å gjøre. Det har med anstendighet å gjøre når samfunnet stiller opp i et spleiselag. De forslagene er blitt avvist, slo han fast fra Stortingets talerstol.

Solberg vil imidlertid ikke gå inn for å endre systemet.

– Det er viktig å huske at for sterke reguleringer på de områdene også medfører utfordringer for arbeidsplasser og bedrifter.

– Vi ønsker at disse ordningene skal komme flest mulig til gode, men det må også være fleksibilitet nok til at vi har sunne bedrifter etterpå, sa hun.

– Dette er høyresidens store blindsone. De ser ikke hva dette gjør med tilliten til tiltakene, repliserte Støre.