Arbeiderpartiet og TV 2 med oppvaskmøte: – Det har ikke vært full tillit

Det er Medier24 som melder om oppvaskmøtet, som skal ha skjedd fredag 5. februar. Bakgrunnen skal ha vært frustrasjon fra flere politikere fra partiet om ensidig negativt trykk over lengre tid.

Frustrasjonen kulminerte i at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran nektet å stille til intervju med to av kanalen journalister, etter at det ble kjent om bindinger mellom TV 2-journalist Lars Joakim Skarvøy og Høyre.

– Det var dråpen. Det er den verste saken som vi har opplevd i det siste. Etter vår mening er det en konstruert virkelighet, og ikke innafor presseetisk. Det er verken bra for oss eller TV 2 at det ikke er full tillit. Møtet var for å lufte ut, sier kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen til Medier24.

Han påpeker at det var TV 2 som tok initiativ til møtet og han oppfattet det som ryddig.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 sier kanalen ikke har noe slagside mot Arbeiderpartiet eller andre norske partier. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skarvøy var også blant journalistene bak barvideoen med Trond Giske, da mens han jobbet for VG.

– TV 2 har selvsagt ingen agenda mot Arbeiderpartiet eller andre partier. Jeg opplever heller ikke at Arbeiderpartiet anklager oss for det, sier nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække til Medier24.

Hun skal ikke selv ha vært på møtet, men sier at hun har forståelse for at Arbeiderpartiet skal ha oppfattet trykket som litt mye. Hun presiserer likevel;

– Vi mener sakene våre er godt innenfor presseetisk.