Senterpartiet ber Tina Bru framskynde energiplan

Tirsdag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget vedta framdriftsplanen for behandlingen av klimameldingen, som ble lagt fram i januar.

Der vil Senterpartiet foreslå at komiteen anmoder regjeringen om å framskynde den planlagte energimeldingen, slik at disse to meldingen kan behandles i sammenheng.

– Klimameldingen peker klart på at vi trenger en nysatsing på grønn industriutvikling i Norge. Det krever mer kraft. Derfor må vi se sammenhengen mellom energipolitikken og klimapolitikken, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold til NTB.

Han mener det vil være vanskelig å behandle de to stortingsmeldingene uavhengig av hverandre når elektrifisering av samfunnet spiller en så viktig rolle i klimapolitikken.

–Så vi håper på å få med oss komiteen på å anmode regjeringen om en framskynding, slik at det er mulig å ha et visst overlapp fra vi avgir klimameldingen og regjeringen legger fram energimeldingen, sier Myhrvold.

– Det vi ber om, er at de nå får fart på seg og legger fram en energimelding slik at vi faktisk kan se disse to meldingene i sammenheng, særlig fordi klimameldingen krever ekstremt mye energi, istemmer partikollega Sandra Borch.

Energimeldingen må i utgangspunktet legges fram før 10. april for at Stortinget skal rekke å behandle den i vårsesjonen.