Ap åpner for oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner

Det er tidligere kjent at partiet mener at tvangssammenslåtte regioner kan gå tilbake til de opprinnelige fylkene, dersom de ønsker det. Nå åpner Ap for at det samme skal gjelde for sammenslåtte kommuner, skriver Nationen.

– I kommunene gjelder det samme prinsippet om frivillighet, men da må det jo være de nye kommunestyrene i de nye kommunene som må ta en beslutning om det, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Men Stenseng sier dette ikke vil være et hovedmål for Ap i regjering, og hun tror ikke at mange sammenslåtte kommuner faktisk ønsker å gå tilbake.