Frp enig med regjeringen om pensjon fra første krone

Fremskrittspartiet opplyste om enigheten lørdag. Blant annet for å gi næringslivet mulighet til å tilpasse seg de endrede pensjonsforpliktelsene, vil ikke endringen bli innført før i 2023.

Erlend Wiborg (Frp) opplyser at regjeringen har blitt enig med Frp om ny inntjening for pensjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dette er gode nyheter for alle arbeidstakere som har kortvarig- eller deltidsjobb, som i dag ikke har rett på pensjonsoppsparing, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Frp opplyser at enigheten vil bli en del av forslaget om et anstendighetsløft for pensjonister partiet har fremmet sammen med SV, som er til behandling i Stortinget.

Små stillinger

Pensjon fra første krone vil særlig komme unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode. Spesielt innenfor reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil mange kunne få økt sin pensjonsopptjening.

Arbeids- og sosialpolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde i Høyre sier at Norge i fremtiden er avhengig av at flere jobber mer og står lenger i arbeid for å være økonomisk og sosialt bærekraftig.

– Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og mener at opptjening av pensjon fra første krone bidrar til dette, sier Heidi Nordby Lunde.

Tar kampsak fra Ap

Kampen om pensjon fra første krone har vært Arbeiderpartiets og LOs kampsak siden 2015.

Arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap sier til NTB at det ikke er noen grunn til å vente.

– Det er flott at dette endelig skjer, men det er ingen grunn til å vente til 2023 med å innføre endringen. Dette er en viktig sak for folk som tjener lite, sier Aasrud.