Jon Georg Dale anklager Sp for dobbeltspill om olje og CO2

Navarsete uttalte til Nationen fredag at partiet må være klarere i talen om at tiden for nye, store oljeutvinningsprosjekter er over.

Det reagerer den tidligere Frp-ministeren sterkt på. Dale kaller Navarsete utsagn «oppsiktsvekkende», og mener det skaper usikkerhet rundt arbeidsplassene i norsk oljebransje under pandemien.

Dale anklager i Nationen Sp for å drive med et dobbeltspill i klimapolitikken, og ber partiet bestemme seg for om de er oljearbeidernes eller klimavelgernes parti. Dale sier han frykter at Navarsetes uttalelse er et tegn på at Sp er i ferd med å snu i klimapolitikken for å orientere seg mot en bredere rødgrønn regjeringsallianse, der også MDG får være med på laget.

– Tull! Sp har aldri vært enten partiet kun for oljearbeiderne – og en fornuftig utvinning av oljen – eller kun for dem som vil ta vare på klimaet, sier Navarsete i en kommentar.