Trumps forsvarere avviser at han oppildnet til storming av Kongressen

De krasse påstandene fremmes i prosesskrivet fra de ni demokratene i Representantenes hus som fungerer som aktorat i riksrettssaken som starter mot ekspresidenten neste uke.

Trumps nye advokater oversendte kort tid senere forsvarets formelle svar på riksrettsanklagen, som bekrefter at partene har vidt forskjellige oppfatninger av det som skjedde 6. januar.

Dokumentene gir offentligheten et første innblikk i argumentene som ventes å bli ført når Trump tirsdag neste uke stilles for riksrett for andre gang.

«Alvorlig svik»

– I et alvorlig svik mot sin presidented oppildnet president Trump en voldelig mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget, sier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Det 77 sider lange prosesskrivet ble tirsdag sendt til Senatet, som er domstol i saken der Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør. Her legger aktoratet for første gang fram de rettslige argumentene som de ventes å fremme under riksrettssaken.

Ytringsfrihet

Forsvarerne argumenterer i sitt 14 sider lange svar for at Senatet ikke kan stille Trump for riksrett ettersom han nå er en sivil borger. De benekter videre at Trump spilte noen rolle i å oppildne til stormingen av Kongressen og opptøyene, som krevde fem menneskeliv.

Trumps advokater avviser videre at den daværende presidenten hadde til hensikt å blande seg inn i Kongressens formalisering av Joe Bidens seier i presidentvalget, skriver The New York Times.

Forsvarene mener Trumps ord til tilhengerne, hvorav noen senere stormet Kongressen, beskyttes av det første grunnlovstillegget om ytringsfrihet.

«Sloss som bare helvete»

Da Trump i sin tale før stormingen sa at «hvis dere ikke sloss som bare helvete, så kommer dere ikke til å ha et land lenger», var det ikke en henvisning til voldshandlinger, ifølge advokatene. De sier det handlet «om behovet for å kjempe for valgsikkerhet generelt».

Uansett mener de at rettssaken i seg selv er grunnlovsstridig ettersom Trump nå har forlatt Det hvite hus.

Det demokratiske aktoratet knytter Trumps grunnløse forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget, til stormingen av Kongressen 6. januar.

Video: Trumps niese hardt ut mot onkelen – kaller ham farlig

Redsel og frykt

Han bærer «umiskjennelig» skyld for handlinger som truet selve fundamentet i det amerikanske demokratiet, heter det i skrivet.

– En manglende dom vil gi mot til fremtidige ledere til å forsøke å beholde makten med alle midler – og vil antyde at det ikke finnes noen grense en president ikke kan krysse, skriver demokratene.

De beskriver kaoset 6. januar da «livredde medlemmer var fanget i kammeret» og ringte sine kjære «i frykt for at de ikke ville overleve».

– Hans opptreden brakte livsfare til hvert eneste medlem av Kongressen, satte den fredelige maktoverføringen og på spill og kompromitterte våre nasjonale sikkerhet, skriver de ni demokratene.

Trumps advokater: Kan ikke stilles for riksrett

Ekspresident Donald Trumps advokater sier at Senatet ikke kan stille Trump for riksrett ettersom han nå er en sivil borger.

Advokatteamet argumenterer også for at Senatet ikke har myndighet til å nekte ekspresidenten å stille til offentlige verv i fremtiden, skriver Reuters.

De benekter også at 74-åringen hadde en medvirkende rolle da Kongressen ble stormet for en drøy måned siden. Advokatene omtaler riksrettsprosessen som ukonstitusjonell.

Fordømte voldsbruk

Det amerikanske folk må beskyttes «mot en president som provoserer fram vold for å velte vårt demokrati», mener demokratene.

– Dette er nøyaktig den type grunnlovsstridige overtredelse som berettiger diskvalifisering fra føderalt embete, skriver de.

Trump selv har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar voldsbruken til sine støttespillere. Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie», et begrep han også brukte om den første riksrettssaken.

David Schoen og Bruce Castor skal forsvare den tidligere presidenten etter at Trumps forrige advokater sist lørdag trakk seg fra teamet hans.

Video: Trump: – Taper jeg så gjør jeg noe annet