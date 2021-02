Danmarks tidligere innvandringsminister stilles for riksrett

Bakgrunnen for riksrettssaken er at Støjberg i 2016 ga instruks om at asylsøkerpar ikke skulle få bo sammen hvis kvinnen var under 18 år.

Instruksen, som rammet 23 par, viste seg å være ulovlig. Senere skal Støjberg ha villedet Folketinget om instruksen fire ganger, ifølge riksrettstiltalen.

Støjberg har blant annet forsvart seg med at instruksen kun var uttrykk for en politisk holdning, og at hun til departementet sitt ga uttrykk for at internasjonale konvensjoner selvfølgelig skulle overholdes.

– Jeg vet hva jeg har sagt og gjort

Før avstemningen i Folketinget erkjente Støjberg fra talerstolen at hun hadde gjort feil, men hevdet videre at hun ikke brøt loven.

– Jeg vet hva jeg har sagt og gjort, og jeg vet at jeg ikke beordret noen til å gjøre noe ulovlig, sa hun.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, også han fra Venstre, oppfordret Folketinget til å si nei til riksrett, fordi det ifølge ham kan være splittende for den danske befolkningen.

Likevel stemte flertallet i Venstre for å stille henne for riksrett. I forkant av avstemningen i Folketinget var det representanter fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som sterkest talte i hennes forsvar.

Det ventes at riksrettssaken starter senere i år. Det blir den sjette riksrettssaken i Danmarks historie. Blir Støjberg funnet skyldig, kan hun bli bøtelagt eller dømt til betinget fengsel.