Senterpartiet klager på partiet Sentrum – mener navnene er for like

Senterpartiet mener partinavnene kan forveksles:

– «Senter» og «Sentrum» er to ulike varianter av samme ord og betydning. På engelsk er ordet det samme», heter det i et brev fra Senterpartiet datert 18. januar 2021 med tittelen «Klage på registrering av nytt partinavn».

Sp påpeker også at begge partiene er sentrumspartier med mye av det samme politiske nedslagsfeltet blant velgerne, skriver Vårt Land.

Partileder i Sentrum, Geir Lippestad, tror ikke Sp vil få gjennomslag.

– Vi mener Senterpartiet undervurderer velgerne. Vår opplevelse er helt klart at folk har forstått forskjellen på oss. Det er interessant at Sp vurderer oss som en trussel basert på at en vurdering av vårt omdømme er like sterkt som Sp, sier han.