«Sjamanen» med sterke påstander: – Ble lurt av Trump

Flere hundre personer er pågrepet etter den voldsomme stormingen av kongressbygningen i Washington DC onsdag 6. januar. Jake Angeli, også kjent som QAnon-sjamanen, er en av de mest profilerte personene som nå sitter i politiets varetekt.

Angeli ringte selv til FBI for å fortelle at han var med under stormingen. Det skjedde først etter at medier over hele verden hadde publisert bilder av Angeli, som under opprøret brukte sin velkjente hjelm og pelshatt, i bar overkropp med ansiktsmaling i fargene til det amerikanske flagget.

Etter pågripelsen har det vært stille rundt Angeli.

– Angrer veldig

Nå tar hans advokat, Al Watkins, bladet fra munnen og legger skylden for stormingen på ekspresident Donald Trump.

Ifølge Watkins føler Angeli seg lurt av ekspresidenten.

– Han angrer veldig, veldig mye. Ikke bare på grunn av at han ble lurt av presidenten, men at han ble lurt til å gjøre noe han ikke skulle ha gjort, sier advokat Watkins til TV-kanalen NBC, ifølge The Hill.

Watkins mener det var Trumps konspirasjonsteorier og påstander om valgfusk som fikk hans klient til å delta i opprøret.

Jake Angeli, med horn og pelslue, sitter arrestert i Arizona etter å ha vært med på stormingen av Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Må møte i riksrett



Samme dag som stormingen skjedde holdt Trump en tale utenfor Det hvite hus. Da oppfordret han de fremmøtte til å dra til kongressbygningen for å demonstrere mot valgresultatet.

Få timer senere stormet tusenvis av Trump-tilhengere kongressbygningen.

I alt fem personer, deriblant en politibetjent, mistet livet som følge av opptøyene.

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør, men det er ikke kjent når riksrettssaken starter. Ekspresidenten har ikke tatt noe ansvar for stormingen.

Stor skuffelse

Angeli er en velkjent skikkelse i den løst sammensatte og konspiratoriske QAnon-bevegelsen.

Jacob Anthony Chansley, også kjent som Jake Angeli, deltok i stormingen av Kongressen i Washington DC. Foto: Stephanie Keith / Reuters

Miljøet, som kan ha så mange som flere hundretusen tilhengere, tror at det i flere tiår har vært en «deep state» eller en skyggeregjering som blir ledet av en verdensomspennende pervers, pedofil, satanistisk elite.

Bevegelsen har hatt et stort håp om at Trump skulle avsløre den påståtte pedofilringen, og skuffelsen var derfor stor blant mange QAnon-tilhengere da Joe Biden ble innsatt som USAs president forrige uke.

Ron Watkins, en av de mest fremtredende tilhengerne, har oppfordret

– Vi gjorde alt vi kunne. Nå må vi opp med haken og gå tilbake til livet vårt så godt vi kan, skrev Ron Watkins – en av de mest fremtredende QAnon-tilhengerne – til sine 120.000 tilhengere på Telegram, ifølge Huffington Post.