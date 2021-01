Russland og Nato ønsker Bidens atominitiativ velkommen

Russland er innstilt på å forlenge avtalen som begrenser de to landenes atomvåpenarsenal, sier Dmiitrij Peskov, som er talsmann for Russlands president Vladimir Putin. Han sier Russland venter på å få se det amerikanske forslaget, melder nyhetsbyrået AP.

Torsdag opplyste Det hvite hus at Biden har foreslått å forlenge avtalen i fem år.

New Start ble inngått mellom USA og Russland i 2010 og utløper 5. februar. Den begrenser antall kjernefysiske stridshoder til 1.550 for hvert av landene.

Vil ha mer omfattende avtaler

– Jeg ønsker Bidens intensjon om å forlenge avtalen velkommen. Jeg har gjentatte ganger sagt at vi ikke må ende i en situasjon der det ikke er noen begrensninger på antall atomstridshoder, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

I en uttalelse sier han at det er viktig for alliansen at avtalen bevares. Stoltenberg legger til at han ikke ser en forlengelse som en avslutning av saken, men starten på en ytterligere styrking av kjernevåpenkontrollen.

– Avtaler som dekker flere våpen og inkluderer flere land, som Kina, bør stå på dagsordenene i fremtiden, sier Nato-sjefen.

Avtaler mellom supermaktene

I tillegg til de internasjonale avtalene om prøvesprengingsforbud og ikke-spredning av atomvåpen, har det vært en rekke avtaler mellom de viktigste

Salt-avtalene på 1970-tallet skulle begrense antall atomstridshoder. Avtalen ble fulgt av den første Start-avtalen, som ble forhandlet fram på 1980-tallet og ble signert i 1991. Avtalen løp fram til desember 2009 og ble i sin tur erstattet av New Start.

INF, en separat avtale om mellomdistansemissiler med atomstridshoder, ble også forhandlet fram på 1980-tallet. Den utløp i august 2019 etter at USA satte avtalen i bero 1 februar samme år. Russland gjorde det samme dagen etter.

Forbud uten norsk deltakelse

Dersom New Start ikke blir forlenget, vil USA og Russland for første gang siden 1960-tallet stå uten noen avtaler som regulerer landenes atomarsenaler.

I tillegg til at det nå er nytt håp om at New Start kan bli forlenget, trådte FNs forbud mot atomvåpen i kraft fredag. 70 prosent av verdens land har signert forbudet, og 51 har ratifisert avtalen. Verken Norge eller noen av verdens atommakter har sluttet seg til forbudet.

