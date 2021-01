Joe Biden tatt i ed som USAs 46. president

– Jeg vil være president for alle amerikanere og kjempe både for dem som stemte på meg og dem som ikke stemte på meg, sa Joe Biden i sin innsettelsestale.

Den politiske ringreven er den eldste som noensinne har overtatt presidentembetet i USA. Han får nå den tunge jobben med å snu skuta etter fire år med Donald Trump ved roret.

– De siste ukene og månedene har lært oss en smertelig lekse, fortsatte han.

– Det er sannhet, og det er løgn. Vi må forsvare sannheten og bekjempe løgnene, sa Biden.

Verden følger nå med på USA, fortsatte han.

– Vi ble satt på prøve, og vi kom sterkere ut av dette. Vi skal reparere alliansene, vi skal ikke møte gårsdagens utfordringer, men framtidas, sa han.

– Her står vi, bare dager etter at en opprørsmobb trodde de kunne bruke vold for å kneble folkets vilje, stoppe demokratiet vårt og drive oss fra denne hellige grunnen, sa Biden.

– Det skjedde ikke, og det vil aldri skje. Ikke i dag, ikke i morgen – aldri, fastslo presidenten.

Biden flytter inn i Det hvite hus i en tid med 4.000 coronadødsfall per dag, en økonomi i krise og alvorlige motsetninger både politisk og sosialt.

Selve innsettelsen ble av frykt for uro holdt under et massivt sikkerhetsoppbud.

Dyp splittelse

Biden selv har foran innsettelsen forsøkt å ta initiativ til politisk forsoning.

Han har også forsøkt å få mer mangfold inn i regjeringsapparatet, og flere politiske initiativer er på vei for å ta tak i rasediskriminering, sosiale problemer og situasjonen for innvandrere uten lovlig opphold i USA.

Men polariseringen er så sterk at politikken står i en legitimitetskrise, mener David Farber, historieprofessor ved University of Kansas. Han viser til stormingen av Kongressen tidligere i januar etter at Trump i ukesvis hadde oppildnet demonstranter og nektet anerkjenne valgresultatet.

– For å være ærlig så er dette en krise som USA ikke har sett maken til siden Abraham Lincoln ble tatt i ed, sier Farber.

Lincoln ble tatt i ed bare en måned før den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861.

Har varslet coronainnsats

Men det er ventet at presidentens aller høyeste prioritet den første tida som president vil være å få kontroll over coronaviruset.

Så langt har over 400.000 mennesker dødd med covid-19 i USA.

Biden har varslet at han vil ta grep umiddelbart:

* Nye regler vil allerede fra onsdag av gjøre det påbudt med munnbind på føderal eiendom og når man reiser ut av delstaten. Andre vil bli anbefalt å bruke munnbind i 100 dager.

* Samtidig forlenges pausen på nedbetaling av studentlån og restriksjonene på utkastelser og tvangsauksjoner.

* Biden vil også ha opp tempoet i vaksineringen. Løftet er at det skal settes 100 millioner vaksinedoser i løpet av hans første 100 dager som president. Det skal også opprettes 100 nye vaksinasjonssentre på én måned.

Men innsatsen kommer ikke til å gå av seg selv. Biden står etter alt å dømme overfor en hard politisk kamp i Kongressen for å få grønt lys for en koronakrisepakke på 1.900 milliarder dollar.

En lang liste

Et annet moment er klimapolitikken. Der har Biden signalisert en helt annen tilnærming enn sin forgjenger.

Allerede på dag én vil han melde USA inn igjen i den globale klimaavtalen fra Paris. I tillegg vil Biden foreslå en tiltakspakke på 2.000 milliarder dollar for å nå klimanøytralitet i USA innen 2050.

Men selv om Bidens liste med presserende oppgaver etter fire år med Trump kan virke uendelig lang, har andre presidenter hatt det vanskeligere før ham.

– I 1933 kom Franklin D. Roosevelt inn i Det hvite hus med en arbeidsløshet på 25 prosent, en børs som hadde falt nesten 90 prosent og folk som ikke var i stand til å få pengene sine ut av banken, påpeker Farber.

– Amerika har kommet seg igjennom verre ting før.