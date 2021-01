SV vil dele opp Troms og Finnmark

Vedtaket ble fattet av SVs landsstyre søndag. Landsstyret støtter enstemmig en uttalelse der det blant annet heter at «fylker som søker om oppdeling, skal få innvilget dette så raskt som mulig, slik at fylkene selv kan ta styring over oppdelingsprosessen, og ikke trenger å vente til etter neste ordinære fylkestingsvalg».

Fylkesleder i SV og fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde, er fornøyd.

– Vi er veldig glade for at dette nå blir offisiell SV-politikk. Dette betyr at det tas med i alt arbeid nasjonalt, og at velgerne i Troms og Finnmark kan være hundre prosent sikre på at hele partiet står bak kravet, sier han.

– Tvangssammenslåingen er uverdig, skapt med dårlige prosesser fra nasjonalt hold og helt underfinansiert. Dårlige vedtak er viktig å omgjøre, slår han fast.