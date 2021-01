Iran kritiserer IAEA for informasjon om landets atomprogram

Meldingen kommer dagen etter at Tyskland, Frankrike og Storbritannia uttalte at Iran ikke har noen troverdig grunn til å utvikle uranmetall til sivilt bruk.

– Produksjon av uranmetall kan potensielt ha alvorlige militære følger, het det i uttalelsen.

Søndag kom iranske myndigheter med denne uttalelsen på iransk fjernsyn:

– Det forventes at Det internasjonale atomenergibyrået unngår å gi unødvendige detaljer og forhindrer at det skapes grunnlag for misforståelser i verdenssamfunnet.

Den europeiske trioen omtaler planen for Irans hittil siste planlagte brudd på den internasjonale atomavtalen, som ble inngått i 2015.