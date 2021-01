Armin Laschet kan bli Europas mektigste politiker

Laschet (59) regnes som en av Merkels mest lojale støttespillere, og er ventet å fortsette det kristeligdemokratiske partiets nåværende linje.

– Jeg takker for den store tilliten og er klar over hvilket ansvar dette embetet medfører, sa han i seierstalen på lørdagens digitale landsmøte.

Som partileder har han gode sjanser til å bli CDUs og søsterpartiets CSUs statsministerkandidat i valget i september, som kommer til å sette sluttstrek for Merkels 16 år lange epoke ved makten.

To andre kandidater, den mer høyreorienterte Friedrich Merz og moderate Norbert Röttgen, nådde ikke opp i valget på lørdagens landsmøte.

Følger i Merkels fotspor

Laschet har profilert seg som en sentrumskandidat som står for kontinuitet. I motsetning til Merz ønsker han ikke å ta partiet lenger til høyre for å fri til mer innvandringskritiske velgere som har gått over til Alternativ for Tyskland.

Han har også sagt nei til mer offensive tiltak for å minske utslippene fra tysk industri, som Röttgen har tatt til orde for.

Merkel har tidligere sagt at Laschet har det som kreves for å lede landet, og fredag, på landsmøtets første dag, holdt hun en tale som av mange ble tolket som en støtte til Laschets kandidatur.

«Kronprinsessen» ga seg

Det var tre menn som til slutt endte opp som toppkandidater til å ta over ledervervet, ingen kvinner. Da Merkel i slutten av 2018 varslet at hun ikke ville stille som partiets statsministerkandidat for en ny periode og gikk av som CDU-leder, overtok Annegret Kramp-Karrenbauer ledervervet. Men hun har ikke lyktes å bygge seg opp autoritet i partiet. I februar i fjor varslet hun at hun ville trekke seg som partileder og statsministerkandidat.

Under lørdagens avstemning gikk Merz videre til andre runde, men ble der slått av Laschet som fikk 521 stemmer mot Merz' 466. Röttgen gikk ut i første runde.

Merz er partiets tidligere gruppeleder og har lenge vært regnet som en av Merkels politiske rivaler internt i partiet.

Corona-utfordringer

Laschet leder delstatsregjeringen i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike stat og kjerneområde for landets industri.

Han har vært lojal mot Merkel og støttet henne da hun besluttet å slippe en million asylsøkere inn i landet under flyktningkrisen i 2015.

Men coronapandemien har gitt ham utfordringer. Det har vært flere alvorlige utbrudd i delstaten han styrer.

Samarbeid med De grønne?

I likhet med sine to motkandidater er Laschet en middelaldrende og gift mann, katolsk og utdannet jurist.

Han ønsker et dypere EU-samarbeid og har et godt forhold til Frankrikes president Emmanuel Macron. Han er også åpen for et regjeringssamarbeid med De grønne etter valget i høst, en løsning som er blitt mer sannsynlig gitt dagens meningsmålinger.

I dag består samlingsregjeringen av CDU, søsterpartiet i Bayern CSU og sosialdemokratiske SPD.

At Laschet er valgt til partileder, innebærer ikke at han automatisk blir statsministerkandidat. Partiledelsen må først bli enig med ledelsen i CSU. Ettersom CSU-lederen Markus Söder er langt mer populær både hos tyskere flest og CDUs egne velgere, spekuleres det på om det til slutt blir Söder som skal forsøke å bringe partiet til en ny seier i høstens valg.