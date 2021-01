Tidligere ordfører ber Stoltenberg komme hjem: «Det er nok nå»

Herman Kristoffersen var ordfører i Tromsø for Arbeiderpartiet mellom 1999 og 2007.

Etter flere dårlige målinger er han nå bekymret for situasjonen partiet står i.

I et innlegg under tittelen «Kom hjem igjen, Jens. Det er nok nå» i avisa iTromsø, ber Kristoffersen tidligere Ap-leder og nåværende NATO-sjef, Jens Stoltenberg, om å komme hjem til Norge for å ta over som leder i Arbeiderpartiet.

– Permisjonstida er gått ut. Våpnene må legges på hylla og skrivebordet venter på deg her hjemme. Det er på tide å ta fatt på den egentlige jobben din igjen. Partiet du forlot sliter nemlig stygt i ditt fravær, skriver den tidligere ordføreren.

I en fersk måling fra InFact faller Arbeiderpartiet under tjuetallet og havner på 18,4 prosent. Målingen er gjort for Nettavisen.

Tidligere Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen avbildet i 2003. Foto: NTB

– Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Det er den tredje målingen under tjuetallet for Ap på under én uke. Onsdag fikk partiet 19 prosent i en måling for Dagsavisen , FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Sist helg vakte det oppsikt da partiet fikk bare 17,5 prosent på Nationen og Klassekampens måling.

– Arbeiderpartiet er på en måte blitt lite relevant for folket, Jens. Hva dette skyldes vet du sikkert mer om enn noen andre, skriver Kristoffersen i innlegget.