Justisdepartementet mener Kongress-inntrengere planla å drepe folkevalgte

Det kommer fram i en siktelse tatt ut sent torsdag mot Jacob Chansley fra Arizona, som ble fotografert inne i Kongressen i bar overkropp, vikinghjelm og pelslue. Han er ventet å møte i retten fredag.

– Sterke beviser, inkludert Chansleys egne ord og handlinger ved Kongressen, støtter opp om at hensikten til opprørerne var å ta til fange og likvidere folkevalgte i den amerikanske regjeringen, heter det, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Etterforskerne mener Chansley la igjen en lapp til visepresident Mike Pence der det sto «det er kun et tidsspørsmål, rettferdigheten kommer». Han ble pågrepet fordi det er en alvorlig fluktrisiko og fordi han er en fare for samfunnet, heter det.

Militærpersonell og politifolk

Minst 21 nåværende eller tidligere militær- og politifolk ble observert i eller rundt Kongressen under stormingen forrige uke. En av dem er pågrepet. I tillegg er over ti soldater og politibetjenter under etterforskning, viser en gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjort.

I flere tilfeller så det ut til at de som stormet Kongressen, brukte samme taktikk og samme type skuddsikre vester og teknologi som politiet gjorde.

Amerikanske ekstremismeeksperter har i årevis bekymret seg for at høyreradikale militsgrupper og hvit overmakt-grupper radikaliserer og rekrutterer personer med bakgrunn fra politiet eller militæret.

– IS og al-Qaida ville siklet over noen med treningen og erfaringen til en amerikansk soldat. Disse folkene har evner som langt overgår det enhver utenlandsk terrorgruppe kan gjøre, sier Michael German, som er tidligere FBI-agent og stipendiat ved Brennan Center for Justice ved New York University.

Høyreradikale i militæret

En Pentagon-tjenesteperson sa til AFP torsdag at forsvarsdepartementet har observert en økning i høyreradikal aktivitet i militæret det siste året, som også speiles i resten av samfunnet.

– Vi vet at noen grupper aktivt forsøker å rekruttere militærpersonell til sin sak, eller oppmuntrer medlemmene til å verve seg til militæret med formål å tilegne seg forsvarets ferdigheter og erfaringer, sa han.

Pentagons generalinspektør sier det skal åpnes granskning for å undersøke hvor effektive programmer i militæret for å motvirke støtte til ekstreme og kriminelle grupper i er.

Mer enn 100 pågripelser

FBI har pågrepet mer enn 100 personer i forbindelse med stormingen av Kongressen, og de leter fortsatt etter personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot innsettelsesseremonien 20. januar.

FBI-sjef Christopher Wray sier mer enn 200 mistenkte er identifisert i forbindelse med opptøyene.

Blant dem det er tatt ut siktelser mot, er en mann som veivet med sørstatsflagget inne i Kongressen, en mann som brukte en genser med påskriften «Camp Auschwitz» og en amerikansk svømmer som har vunnet OL-gull.