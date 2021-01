Trygdeskandale kan velte Nederlands regjering

I flere år har skattemyndighetene «brutt grunnleggende rettsstatlige prinsipper», og familier er etterforsket for svindel med barnetrygd «for noe så enkelt som en administrativ feil, uten onde hensikter», skriver The Guardian om en rapport som ble debattert i Nederlands nasjonalforsamling denne uken. Eksempler er skjemaer som er fylt ut feil eller signaturer som mangler.

Tidligere sosialminister Asscher avviser at han visste at myndighetene «feilaktig gikk etter tusenvis av familier», men vedgikk at systemet har sviktet og «gjort regjeringen til folkets fiende». I en video på Facebook sier han at hans rolle i saken gjør at han ikke kan fortsette som leder av Arbeiderpartiet.

Ønsker ikke å gå

Skandalen kommer drøyt to måneder før valget i Nederland, og statsminister Mark Rutte sier han ikke ønsker å oppløse dagens koalisjonsregjering. Han mener landet trenger stabilitet i coronapandemien, men utelukker ikke at regjeringen kan gå.

Siden tirsdag har frasen «Rutte går av» vært på Twitters toppliste i Nederland, men ifølge en meningsmåling mener bare 8 prosent at hele regjeringen bør trekke seg.

Formell klage på ministre

Tusener av familier har urettmessig blitt anklaget for trygdesvindel i årene 2013 til 2019, kanskje også tidligere, skriver nederlandske medier. En advokat har på vegne av ofrene levert en formell klage på tre av dagens ministre og to tidligere ministre, inkludert Asscher.

Granskingsrapporten viser at tusener av familier er fratatt støtte etter at de er blitt anklaget for å svindle til seg barnetrygd. Mange har også blitt tvunget til å betale tilbake hundretusener av kroner, noe som har skapt økonomiske problemer. Ifølge nederlandske medier er rundt 26.000 mennesker rammet av skandalen.

Skattemyndighetene skal også ha utsatt 11.000 mennesker for etnisk profilering fordi de hadde dobbelt statsborgerskap. Dette inkluderer noen av dem som er utsatt for falske beskyldninger om skattesvindel.

Lover erstatning

Regjeringen har kunngjort at foreldre som er urettmessig anklaget i saken skal få minst 30.000 euro i erstatning – beløpet tilsvarer drøyt 300.000 kroner – men det har ikke vært nok til å få protestene til å stilne.

Rutte leder sin tredje koalisjonsregjering siden 2010. Han vant valget i 2017 og ligger godt an til å sikre seg en fjerde periode 17. mars. Han får fortsatt bred støtte for håndteringen av coronakrisen.