Ny dårlig måling for Ap

Det er InFact som har gjennomført målingen for Nettavisen , Bergensavisen, Nordlys og Nidaros.

– Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Det er den tredje målingen under tjuetallet for Ap på under én uke. Onsdag fikk partiet 19 prosent i en måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Forrige helg vakte det oppsikt da partiet fikk bare 17,5 prosent på Nationen og Klassekampens måling.

Senterpartiet er den store vinneren i målingen med en oppslutning på 20,5 prosent. Dersom det ble resultatet ved valget til høsten, ville partiets stortingsgruppe doblet seg fra 19 til 39 representanter.

Høyre er fortsatt landets største parti i målingen med 24,1 prosents oppslutning, som er omtrent på samme nivå som forrige stortingsvalg.

Resultatene for alle partiene i målingen (endring fra stortingsvalget i 2017 i parentes): H 24,1 (-0,9), Sp 20,5 (+10,2), Ap 18,4 (-9), SV 8,7 (+2,7), Frp 8,6 (-6,6), MDG 5,8 (+2,6), KrF 4,7 (+0,5), Rødt 4 (+1,6), Andre 3,1 (+1,3), V 2,1 (-2,3)

I målingen er 3.245 personer i hele landet spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp 13. januar, og feilmarginen ligger mellom 0,5 og 1,5 prosent.