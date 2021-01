Rødt-leder Moxnes vil binde Vedum og Støre til masta

– Rødt vil sikre at stortingsvalget ikke bare blir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte – et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, sa partileder Bjørnar Moxnes på en pressekonferanse onsdag kveld.

– Derfor vil vi ha et reelt samarbeid med andre partier. Både for å presse fram den forandringen folk vil ha og stenge døra for høyrepartiene sånn at viktige saker avgjøres på venstresida, fortsatte han.

Vil hindre «slalåm»

Moxnes sier han vil hindre at en ny regjering kjører slalåm i Stortinget «og gir borgerlige partier avgjørende innflytelse i viktige saker som profittfri velferd, klima- og næringspolitikk og skattepolitikk».

– Skal vi få til dette, må vi binde Vedum og Støre til masta. Og det gjør vi best gjennom en samarbeidsavtale, slo Rødt-lederen fast.

Bakgrunnen for pressekonferansen onsdag var en rapport laget av en arbeidsgruppe i partiet. Moxnes understreker at gruppa ikke har tatt stilling til hvilke politiske krav Rødt skal prioritere i eventuelle forhandlinger med en ny regjering. Dette er noe landsstyret og sentralstyret må vedta, opplyser han.

Ap: Står langt fra hverandre

Overfor NRK peker partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet at hennes parti og Rødt står langt fra hverandre.

– Vi samarbeider godt fra sak til sak i Stortinget i mange kommuner, men noe annet er å ha en formalisert samarbeidsavtale, sier hun.

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har takket nei til kanalens ønske om intervju om Rødts strategi.