Frp vil flytte Giek-hovedkontor til Ålesund

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) og Eksportkreditt Norge skal slås sammen til én etat senest 1. juli. Målet er å gjøre det enklere for næringslivet å finne fram i det offentlige tilbudet av eksportfinansiering.

Regjeringen har besluttet at den nye virksomheten skal lokaliseres i Oslo. De ser på muligheten for å plassere det i Groruddalen eller andre steder i Oslo hvor slik aktivitet kan være positiv for byutviklingen.

Frp fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om å flytte Giek/Eksportkreditt ut av hovedstaden.

– Det er utrolig at regjeringen er mer opptatt av å bruke Giek/Eksportkreditt som en brikke i byutvikling i Oslo heller enn å flytte virksomheten dit bedriftene som bruker tjenestene, er lokalisert, nemlig til Vestlandet. Nå er det på tide at Stortinget skjærer gjennom, og vi håper på støtte til dette representantforslaget, sier Sylvi Listhaug (Frp), som er innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal, i en epost til NTB.

Bedre distriktsprofil

Frp vil ha institusjonen nærmere miljøene og bedriftene som bruker ordningen mest. Store deler av eksportrettet industri er lokalisert langs kysten. Plassering av kontorene ved kysten vil bidra til styrking av etablerte fagmiljøer, en bedre distriktsprofil på statlige arbeidsplasser, og forsterket bo- og arbeidsmarkedsregioner, mener Frp.

Giek og Eksportkreditt gir ut lån og støtte som skal utløse eksport, til bedrifter og prosjekter. I 2019 hadde Giek eksportgarantier for 83 milliarder kroner, mens det var gitt 65 milliarder i lån fra Eksportkreditt Norge.

NTB har henvendt seg til Nærings- og fiskeridepartementet for en kommentar, men har så langt ikke fått svar.

Flere partier

Flere partier jobber nå for å få hele eller deler av virksomheten til Vestlandet skriver Sunnmørsposten.

I et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V) ber stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) fra Møre og Romsdal om en skriftlig redegjørelse for hvorfor Oslo er best egnet og nevner spesifikt Ålesund som et alternativ.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, gir full støtte til å flytte virksomheten ut av Oslo, men vil ikke gå inn i debatten om lokalisering utover det.

Høyre i Ålesund skal konkretisere hvilke typer stillinger en ser for seg som kan flyttes til Ålesund. Også lokalpolitiker Carl Johansen for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal har sagt at han mener det er naturlig å legge hovedkontoret til Ålesund.