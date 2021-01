Frp vil at alle utenlandske arbeidere skal på karantenehotell

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier til VG at det ikke holder at arbeiderne har med dokumentasjon på negativ coronatest hjemmefra. Hun viser blant annet til at over 50 personer er bortvist fra Torp flyplass etter mangelfull eller falsk test-dokumentasjon.

Listhaug mener også at fartøy som kommer til havn i Norge, går under radaren.

– Det er ikke akseptabelt at innbyggere i Norge pålegges strenge restriksjoner, mens det er liten eller ingen kontroll på dem som kommer inn, sier hun.

Regjeringen vil ikke ta initiativ til at alle utenlandske arbeidere må på karantenehotell, opplyser statssekretær Lars Hiim (H) i justisdepartementet. Han mener dagens tiltak holder, med blant annet registrering på grensen, krav om dokumentasjon på negativ test ved ankomst og karantenehotell for dem uten egnet karantenested.