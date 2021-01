Senterpartiet: – Regjeringen taler med to tunger om kjøtt

– Regjeringen taler med to tunger når det kommer til landbruk og kutt i kjøttforbruk, sier Borch til NTB.

Hun beskylder regjeringen for å sende signaler om at kjøttkutt er droppet som klimatiltak, samtidig som den nye klimaplanen som ble lagt fram fredag, viser at målet nettopp er at forbruk og produksjon av rødt kjøtt skal ned.

– Det er vi helt uenig i, sier Borch.

Hun minner om at landbruket som eneste næring i Norge frivillig har inngått en klimaavtale med myndighetene.

– Jeg syns det er synd at man skal straffe den næringen ved å legge opp til et mål om at Norge skal produsere mindre kjøtt. Resultatet av det kommer til å bli økt import, advarer hun.

Kostråd

I klimaplanen har regjeringen droppet kontroversielle ideer som en kjøttavgift for å få forbruket ned.

Men samtidig kommer det klart fram at arbeidet med et «sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold» skal styrkes og videreføres.

Et hovedmål blir da å jobbe for at befolkningen i større grad overholder kostrådene fra Helsedirektoratet. Og det betyr mindre forbruk av rødt kjøtt.

– Folk skal få lov til å spise hva de vil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Men:

– Konsumet av rødt kjøtt i Norge går ned. Jeg tror det vil fortsette å gå ned. Og jeg tror nok også at i arbeidet med klimaplanen for landbruket, vil det være ulike endringer som vil bli gjennomført de neste årene. Og landbruket må tilpasse seg det markedet etterspør.

Tunge subsidier

Statsminister Erna Solberg (H) sier regjeringen ikke har noen plan om å straffe.

– Vi har ikke tenkt å legge oss opp i hver enkelts måltid, sier statsministeren til NTB.

Men Norge er et land som «tungt subsidierer» landbruket, inkludert kjøttproduksjonen, påpeker hun og signaliserer at vridninger her kan få stor betydning, for eksempel på pris.

I den store utredningen Klimakur 2030 ble det anslått at redusert forbruk av rødt kjøtt i Norge kunne gi et utslippskutt på 2,9 millioner tonn CO2 i perioden 2021–2029.

I klimaplanen som nå er lagt fram, følger ikke regjeringen opp alle forslagene fra Klimakur. Men det åpnes for å justere virkemiddelbruken underveis i perioden hvis kostholdet ikke endrer seg som ønsket.

– Unødvendige tiltak

Norges Bondelag er overrasket over at regjeringen holder fast på at betydelige utslippskutt skal tas gjennom kostholdsendringer og dermed redusert kjøttproduksjon.

– Det er unødvendige tiltak for å nå næringens klimaforpliktelser, sier leder Lars Petter Bartnes.

Han mener klimamålene kan nås uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene og norske arbeidsplasser i landbruket og matindustrien.

Dyrevernalliansen mener på sin side at regjeringen ikke går langt nok i å fremme et kutt i kjøttkonsumet.

– Feigt og tannløst, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.